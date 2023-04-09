أخبار اليمن : وفدان عماني وسعودي يبحثان في صنعاء وقف العدوان وصرف مرتبات الموظفين

وفدان عماني وسعودي يبحثان في صنعاء وقف العدوان وصرف مرتبات الموظفين
وصل مساء اليوم إلى العاصمة صنعاء وفدان عماني وسعودي، في إطار جهود سلطنة عمان الشقيقة لإحلال السلام في اليمن.
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية " إن الوفدين العماني والسعودي سيبحثان مع فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز".
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله : من المقرر أن يلتقي الوفدان العماني والسعودي برئيس المجلس السياسي الأعلى خلال الأيام القادمة.
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