شكرا لاهتمامكم بخبر شاعر غنائي يعتذر لمحمد صبحي: تصريحي عنه “قلة أدب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن شاعر غنائي يعتذر لمحمد صبحي: تصريحي عنه “قلة أدب”



وصف الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر، حديث سابق له عن الفنان محمد صبحي بأنه “قلة أدب”، حينما وصف صبحي بأنه “صفر كبير” بدون وجود لينين الرملي.

أيمن بهجت قمر حل ضيفا على لقاء تلفزيوني، تحدث فيه عن بعض الأمور والتصريحات الخاصة به، ومن بينها ما ذكره حول الفنان محمد صبحي، حيث أكد أنه “صفر كبير” بدون تواجد الكاتب المسرحي لينين الرملي.

أيمن بهجت قمر

الشاعر الغنائي أكد أن هذا الوصف لا يعد إلا “قلة أدب” منه، واعتذر عنه سابقا ومازال يعتذر عنه حتى الآن، خاصة أنه ذكره خلال صيامه، وخلال الصيام يقوم هو ببعض الأمور التي يندم عليها لاحقا.

أيمن بهجت قمر أشار إلى كونه يمتلك وجهة نظر خاصة بهذا الأمر، حيث يرى أن شويكار وفؤاد المهندس إلى جوار الراحل بهجت قمر والمنتج سمير خفاجة حققوا العديد والعديد من النجاحات.

لكن تواجد شويكار وفؤاد المهندس وحدهما دون تواجد بهجت قمر أو سمير خفاجة، سيتسبب في خسارتهما للكثير من الأمور الفنية الناجحة، وهذا هو الأمر الذي كان يتحدث عنه حول محمد صبحي ولينين الرملي.

لكنه اعتبر أن الوصف الذي قاله لا يليق ولا يجوز أن يذكره، والهدف من حديثه لا يبرر خروج هذا الوصف منه، وهو ما يدفعه للاعتذار كثيرا عنه.

أيمن بهجت قمر وجه اعتذاره خلال اللقاء إلى تامر حسني، مشيرا إلى كونه تحدث كثيرا بالسلب عن تامر حسني، وكان يرغب في مضايقته كثيرا.

وذلك قبل أن يتعرف إليه بشكل شخصي، حيث وصف نفسه قائلا “أنا كياد شوية.. وكنت عايز أكيده”، لكنه حينما تعرف إليه اكتشف أنه شخص محترم ويقدر أيمن بهجت قمر كثيرا، وهو ما يجعله يعتذر له عن أي كلمة تسببت في غضبه ذكرها سابقا.