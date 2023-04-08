أخبار اليمن : وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي

وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدوليأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، عن وصول 13 أسيرا ومعتقلاً إلى مطار صنعاء الدولي.

وقال المرتضى في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق".

وعبر "عن الأمل في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله".