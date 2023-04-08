أخبار اليمن : أمطار وسيول والأرصاد يحذر من الانهيارات

أمطار وسيول والأرصاد يحذر من الانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة إلى شديدة الغزارة على عدة محافظات، محذراً من الانهيارات الصخرية والطينية والتدني في مدى الرؤية الافقية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إن الفرصة مواتية لهطول أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بحبات البرد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية خاصة محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، مأرب والجوف.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من مرتفعات محافظات إب، تعز، البيضاء، الضالع، أبين ولحج، وأمطار متفرقة على أجزاء من هضاب وصحارى محافظات شبوة، حضرموت والمهرة والساحل الغربي والسواحل الجنوبية والشرقية وكذا المناطق الداخلية منها.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 28 عقدة جنوب البحر الأحمر وباب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء ـ الإمام الهادي : 17 ملم، ذمار : 5، السدة: 4.8، إب : 3.4 ، المحويت : 2.7، عمران : 1.8ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والصحارى خارج نطاق محطات الرصد.

ونبه المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الغزيرة من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وتدفق السيول في الشعاب والوديان أو المجازفة بعبورها.

ودعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية والحذر من الانهيارات الصخرية والطينية على الطرقات الجبلية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء قيادة المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر وباب المندب من اضطراب وارتفاع الموج.