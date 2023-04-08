شكرا لاهتمامكم بخبر “الزكاة” السعودية تٌقر تعديل تعليمات تسعير المعاملات.. والتطبيق مطلع 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “الزكاة” السعودية تٌقر تعديل تعليمات تسعير المعاملات.. والتطبيق مطلع 2024



وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات، حيث سيبدأ سريان تعليمات تسعير المعاملات للمكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024.

وحسب القرار الذي نشرته جريدة “أم القرى” الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة، سيبدأ سريان أحكام اتفاقيات التسعير المسبق ” APA”على السنوات الضريبية أو الزكوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024.

وأضاف القرار: “باستثناء ما ورد صراحة ضمن تعليمات تسعير المعاملات، تُطبَّق أحكام المادتين 16 و17 على المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة”.

وتابع التقرير: “تشمل المرحلة الأولى كافة المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة باستثناء صناديق التمويل، وسيكون تسعير المعاملات بـ100 مليون ريال سعودي فأكثر إلزامي، بينما أكثر من 48 مليون اختياري، فيما لا ينطبق التسعير على المعاملات بقيمة 48 مليون ريال وأقل”.

وأوضح القرار أن تطبيق المرحلة الثانية سيكون بعد ثلاث سنوات من تطبيق المرحلة الأولى، وسيكون التسعير للمعاملات التي قيمتها أكثر من 48 مليون ريال، فيما لا ينطبق القرار على المعاملات بقيمة 48 مليون ريال فأقل”.