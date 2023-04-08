عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أول محطة للطاقة النووية في تركيا تبدأ توليد الكهرباء قبل أبريل 2024



أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم السبت، أنه يتوقع بدء توليد الكهرباء في محطة “أكويو” للطاقة النووية في غضون عام واحد.

وقال دونماز في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك”: “يوم 27 أبريل، سيتم تزويد محطة أكويو بأول وقود نووي، وبعد ذلك، سيتم اختباراها وتجربتها، وهناك مواعيد نهائية معينة قبل بدء توليد الكهرباء المباشر”.

وأضاف الوزير: “أستطيع القول إنه في غضون 9-12 شهرا، أي في غضون عام تقريبا حتى نهاية أبريل 2024، ستبدأ المحطة في إنتاج الكهرباء”، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

وتعتبر محطة “أكويو”، أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا؛ وتم صب الخرسانة الأولى تحت وحدة الطاقة رقم 1 في المحطة يوم 3 أبريل 2018، وتحت الوحدة الثانية في نهاية يونيو 2020، وبدأ بناء الوحدة رقم 3 في 10 مارس 2021، وسيتم إطلاق أول وحدة طاقة في محطة “أكويو” للطاقة النووية هذا العام.