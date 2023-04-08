شكرا لاهتمامكم بخبر أوكرانيا تستطيع استئناف صادرات الكهرباء بعد توقف 6 أشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أوكرانيا تستطيع استئناف صادرات الكهرباء بعد توقف 6 أشهر



قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن بلاده تستطيع الآن استئناف تصدير الكهرباء بعد توقف دام 6 أشهر في أعقاب نجاحها في عمليات الإصلاح بعد هجمات روسية متكررة.

وأوقفت أوكرانيا صادراتها من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد الضربات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة.

وقال جالوشينكو في بيان على موقع الوزارة على الإنترنت، أمس الجمعة: “انقضى أصعب شتاء”، مشيرا إلى أن شبكة الكهرباء تعمل بشكل طبيعي منذ نحو شهرين، وفق ما نقلته “رويترز”.

وتابع الوزير: “الخطوة التالية هي استئناف تصدير الكهرباء وهو ما يتيح لنا الحصول على موارد مالية إضافية لإعادة البناء الضرورية لبنية الكهرباء التحتية التي أصابها الدمار والضرر”.

وأشار جالوشينكو إلى أنه وقع على وثيقة تنفيذية تسمح باستئناف صادرات الكهرباء نظرا لوجود فائض في الإنتاج المحلي.

وبوسع أوكرانيا الآن تصدير 400 ميغاواط بحد أقصى إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال جالوشينكو “ستستمر صادرات الكهرباء بشرط تزويد المستهلكين الأوكرانيين بالكهرباء وقد يتم توقفها إذا تغير الوضع”.

وعبرت أوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي عن رغبتها في تصدير كهرباء بقيمة 1.5 مليار يورو (1.64 مليار دولار) إلى الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.