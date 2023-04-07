أخبار اليمن : رصد 58 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 58 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 58 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 8 غارات للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، وقصف مدفعي، و34 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.