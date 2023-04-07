شكرا لاهتمامكم بخبر هيئة السلع التموينية في مصر تشتري 600 ألف طن من القمح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هيئة السلع التموينية في مصر تشتري 600 ألف طن من القمح



قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، الخميس إنها اشترت 600 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة إن عملية الشراء تتألف من 300 ألف طن للشحن بين 10 و20 مايو/أيار و300 ألف طن للشحن بين 21 و31 مايو/أيار.

وقال تجار إن الكمية بيعت بسعر 275 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة لكن السعر يرتفع عند إضافة تكاليف الشحن ليكون إما 293 أو 294 دولارا عل حسب هذه التكاليف.

وأفادت “رويترز” في مارس/آذار بأن روسيا لا تعتزم وقف صادراتها من القمح لكنها تريد ضمان أسعار مرتفعة للمزارعين تكفي لتغطية التكاليف.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن هذا يعني الإبقاء على أسعار تصدير القمح عند 275 إلى 280 دولارا للطن أو أكثر.

وذكر أحد التجار الأوروبيين “العروض الروسية استجابت لرغبة موسكو في الحصول على حد أدنى للسعر على أساس التسليم على ظهر السفينة عند 275 دولارا.. روسيا في موقع قوة بالسوق وسيتعين على المشترين الدفع. وهذا قد يبشر بحراك جديد في السوق”.