أخبار اليمن : انهيار منزل على رؤوس ساكنيه في صنعاء

انهيار منزل على رؤوس ساكنيه في صنعاء
تمكنت مصلحة الدفاع المدني من إنقاذ إمرأتين وطفلتين كانوا متواجدين داخل منزل مبني من الطين (اللبن) تهدم على رؤوسهم بسبب الأمطار التي منّ بها المولى عز وجل علينا يوم أمس الأول.
وأشارت المصلحة الى أنه وفور تلقي البلاغ عن تهدم منزل فوق ساكنيه في حارة البليلي بمديرية الصافية تم تحريك فرقتي الإنقاذ والإسعاف مزودتا بأربع آليات، متوزعه بين سيارات إنقاذ وآلية إنقاذ مزوده ب (سلم) وسيارة إسعاف الى مكان الحادثة، وباشرت الفرق عملها فور وصولها وتم إنقاذ إمرأتين وطفلتين واسعافهن الى مستشفى الثورة العام فيما توفت امرأة ثالثة تبلغ من العمر 23 عاما وتُدعى خلود محمد احمد المحفدي.
ودعت المصلحة الإخوة المواطنين القاطنين في منازل مبنيه من الطين (اللبن) الى عمل صيانة دورية لمنازلهم لا سيما ونحن في موسم الأمطار حفاظاً على سلامتهم.
وأكدت انه في حالات الطوارئ يتم الإتصال بعمليات الدفاع المدني على الرقم المجاني 191.
وأشارت الى ان غرفة القيادة والسيطرة بالمصلحة تستقبل اتصالاتكم على مدار 24 ساعة.
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