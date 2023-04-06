عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تباطؤ نمو وظائف الشركات الأميركية الخاصة خلال مارس



أظهر تقرير معهد الأبحاث “ADP”، إضافة القطاع الخاص الأميركي 145 ألف وظيفة مارس الماضي، مقابل توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، بعد زيادة معدلة بـ 261 ألفًا في فبراير.

وبحسب التقرير، شهدت قطاعات الترفيه والضيافة والتجارة والنقل الزيادة الأكبر بالتوظيف، فيما خفضت شركات التصنيع والأنشطة المالية والخدمات المهنية من وظائفها.

وشهد الموظفون زيادة في الأجور بنسبة 6.9% في مارس مقارنة بالعام الماضي، وهي أدنى زيادة في الأجور في أكثر من عام.

وتراجع متوسط ​​الزيادة في الأجور السنوية لمن غيروا وظائفهم إلى 14.2%، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الحكومية الصادرة يوم غد إضافة حوالي ربع مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي الشهر الماضي، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخيا.