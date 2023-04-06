شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تهبط للجلسة الثالثة على التوالي وسط ضعف الطلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تهبط للجلسة الثالثة على التوالي وسط ضعف الطلب



انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار ضعف الطلب، والذي استمر منذ الشتاء، وسط اعتدال درجات الحرارة.

يأتي ذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن إعادة التشغيل الكامل لمحطات الغاز الطبيعي المسال في فرنسا، والتي تعاني من إضرابات متتالية للعمال.

بدوره، أكد “مورغان ستانلي” أن تعافي الطلب على الغاز في أوروبا قد يستغرق بعض الوقت إثر “التدمير الهيكلي” الذي أصاب الاستهلاك مع الارتفاعات القياسية للأسعار العام الماضي، إضافة إلى أن انعكاس انخفاض أسعار الجملة على المستهلكين النهائيين قد يحتاج إلى بعض الوقت.

جدير بالذكر أنه بات لدى أوروبا معيار جديد للغاز الطبيعي المسال يأمل المنظمون أن يفكك السوق عن ارتفاع الأسعار الي شهدته العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما أطلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة “ACER” مقياس السعر الجديد يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعي المسال وفقاً للمعيار الجديد كان يتم تداوله بخصم 9.57 يورو لكل ميغاواط في الساعة مقارنة بمعيار عقد الشهر المقبل الهولندي، وهو المعيار الأوروبي المستخدم حالياً.

وتهدف الخطوة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية في التكلفة والمساعدة في حماية سوق الغاز الطبيعي المسال من أنواع تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة لصناديق الاستثمار المباشر في العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.