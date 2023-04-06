عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وول ستريت تتراجع وسط مخاوف من التباطؤ بعد تقرير إعانات البطالة







فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، بعدما أشار تقرير إعانات البطالة الأسبوعي، الذي أظهر عدد طلبات أكبر من المتوقع، إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 61.76 نقطة أو 0.18% عند الفتح إلى 33420.96 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.23 نقطة أو 0.23% إلى 4081.15 نقطة، وفق رويترز.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 57.78 نقطة بعد بدء التداول أو 0.48% إلى 11939.08 نقطة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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