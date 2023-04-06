عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العجز التجاري في أميركا يرتفع 2.7% إلى 70.5 مليار دولار خلال فبراير



أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، ارتفاع العجز التجاري بنسبة 2.7% في فبراير الماضي مقارنة مع يناير، ليسجل 70.5 مليار دولار. وتفوق قراءة فبراير توقعات المحللين التي أشارت إلى عجز بقيمة 69 مليار دولار. وتم تعديل أرقام العجز التجاري في يناير، لترتفع من 68.3 مليار دولار إلى 68.7 مليار دولار. وتراجعت صادرات الولايات المتحدة 2.7% إلى 251 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات 1.5% إلى 322 مليار دولار، مع انخفاض الطلب المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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