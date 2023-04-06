شكرا لاهتمامكم بخبر “صندوق التنمية السياحي” يعمل على تطوير 23 مشروعا بقيمة 16 مليار ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “صندوق التنمية السياحي” يعمل على تطوير 23 مشروعا بقيمة 16 مليار ريال



يعمل صندوق التنمية السياحي على تنفيذ 23 مشروعا قيد التطوير بقيمة استثمارية بلغت 16 مليار ريال، بهدف تعزيز قطاع السياحة في السعودية.

ووفقا لبيانات لصندوق التنمية السياحي، فقد بلغت قيمة مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة قيد التطوير نحو مليار ريال، إضافة إلى توقيع الصندوق اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في إتاحة الفرص أمام المرشحين المؤهلين من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتوسع أو البدء في أنشطتهم المتعلقة بالامتياز التجاري في الوجهات السياحية المستهدفة في المملكة لضمان استدامتها واستمرارية نشاطها، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وفقا لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدا على حرص الصندوق على وضع إطار عمل لتمكين ودعم المنشآت السياحية المرشحة للاستفادة من برامج الصندوق وحلوله التمويلية والاستثمارية، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة”.

ويسعى الصندوق من خلال الاتفاقية إلى وضع إطار عمل تكاملي من شأنه أن يدعم المنشآت المرشحة للاستفادة من البرامج التمويلية والاستثمارية دعما للقطاع السياحي في المملكة، ما يتيح الفرص أمام تلك المنشآت للتوسع في نطاق أنشطتهم التجارية أو البدء بها، عبر الامتياز التجاري لتغطية المناطق السياحية المستهدفة، وتقديم أفضل الخدمات والتجارب للسياح، والاستثمار في المشاريع والمناطق السياحية، بما يتوافق مع متطلبات واشتراطات الطرفين.

كما يعمل الصندوق على دعم وتعزيز الاستثمارات والمشاريع السياحية في الوجهات المستهدفة، بحسب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للسياحة.