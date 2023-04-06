عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “فيديكس” تسعى لخفض التكاليف 4 مليارات دولار بحلول 2025



يسعى رئيس “فيديكس” التنفيذي الجديد إلى خفض التكاليف بمقدار 4 مليارات دولار بحلول 2025 من خلال الجمع بين شبكتي التوصيل الرئيسيتين، في خطوة لزيادة هوامش الربحية للشركة.

يُذكر أن “FedEx” تُشغّل منذ عقود أعمال الشحن السريع بشكل منفصل عن وحدتها الأرضية، والتي تعتمد على متعاقدين من جهات خارجية لتسليم الطرود للعملاء.

وستدير “فيديكس” الآن شبكة التوصيل بشكل موحد ومتكامل تحت نفس العلامة التجارية، بحسب بيان صادر عن الشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة على زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 10% للسنة المالية 2024 لتصل إلى 5.04 دولار للسهم.