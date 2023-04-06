شكرا لاهتمامكم بخبر وزير التجارة يناقش مع وكلاء السيارات أسعار قطع الغيار ووفرتها بالسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وزير التجارة يناقش مع وكلاء السيارات أسعار قطع الغيار ووفرتها بالسعودية



التقى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بوكلاء السيارات العاملة في السعودية، لمناقشة وفرة وأسعار قطع الغيار.

وشدد القصبي خلال اجتماعه بممثلي 36 وكالة سيارات في المملكة العربية السعودية ، على أهمية وفرة قطع غيار السيارات، وتحسين خدمات الصيانة والضمان، مؤكدًا تكثيف الوزارة أعمال التفتيش والرقابة لضمان وحفظ حقوق المستهلك.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير التجارة مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف حصر التحديات التي تواجه تطوير أعماله وتحسين خدماته، واستعراض مؤشرات أداء جودة المنتجات ورضا المستهلك، ومعالجة القصور في جوانب الخدمات المرتبطة بحقوق المستهلك وفقا لـ”واس”.

قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، عبدالعزيز الأحمدي، إن المملكة تستهدف توطين صناعة السيارات والتحول إلى التصدير.

وأضاف في بيان في يناير الماضي أن السوق المحلية ستستفيد من التصنيع المحلي، وسيتم التركيز أيضا على تصدير السيارات، إضافة إلى المنتجات من قطاعات أخرى في السعودية.

كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد أصدرت مذكرة تفاهم مع هيونداي موتور الكورية الجنوبية، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لصناعة السيارات في المنطقة بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.

“الاستراتيجية الوطنية للصناعة توقعت نمو مبيعات السيارات الخفيفة في السعودية 2.2% في العقد المقبل لتصل إلى 800 ألف سيارة في 2030″، بحسب الأحمدي.