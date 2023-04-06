عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر تطرح ممارسة دولية لشراء القمح



طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية أمس الأربعاء ممارسة دولية لشراء كميات من القمح للشحن في الفترة من 10 إلى 12 مايو/ أيار أو من 21 إلى 31 من الشهر نفسه، وحددت الموعد النهائي لتقديم العروض اليوم 6 من أبريل/نيسان.

وأضافت الهيئة أن الدفع سيكون عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وأن العروض ينبغي أن تكون على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وقال علي المصيلحي وزير التموين المصري فى بيان إن المخزون المتوافر من القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علما بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري.