عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أسعار النفط بعد تعزيز بيانات أميركية ضعيفة مخاوف الركود



تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس إذ أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعدما أعلنت مجموعة “أوبك+” عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، فضلا عن انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.05% إلى 84.10 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.1% إلى 79.72 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 5.5% هذا الأسبوع ليتجهان صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن أعلنت مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

وكشفت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل.