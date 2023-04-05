عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن المخاطر المالية المتعلقة بالبنوك قد تتفاقم في الأشهر المقبلة



حذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر المالية المتعلقة بالبنوك قد تتفاقم في الأشهر المقبلة. وحث صندوق صانعي السياسات على إدارة أفضل للمخاطر خصوصا من المؤسسات المالية غير المصرفية التي يمكن أن تنتقل إلى الأسواق الناشئة. ودعا الصندوق الدول إلى تشديد الرقابة والتنظيم والإشراف على كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق التحوط. وأشار إلى أهمية قيام المؤسسات المالية غير المصرفية بالكشف عن البيانات ومتطلبات الحوكمة في الوقت المناسب.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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