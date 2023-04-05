شكرا لاهتمامكم بخبر “أدنوك” تدرس إحياء خطط إصدار سندات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أدنوك” تدرس إحياء خطط إصدار سندات



قال مصدران مطلعان إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس إحياء خطط إصدار سندات مقومة بالدولار، بعد أكثر من عام من إنشائها وحدة إصدار سندات للاستفادة من أسواق رأس المال.

وأسست الشركة وحدة أدنوك مربان لإصدار سندات الدين في يناير/ كانون الثاني 2022 وكلفت بنكي جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي بعقد اجتماعات مع المستثمرين وقتها.

لكن أسواق أدوات الدين شهدت اضطرابات بعد غزو روسيا لأوكرانيا في الشهر التالي وظلت في تقلبات لأغلب العام الماضي.

وقال أحد المصدرين- طلب عدم ذكر اسمه – إن أدنوك عقدت محادثات مع بنوك بشأن الإصدار المزمع.

وأشار المصدران إلى أن اتفاقا بشأن الإصدار قد يتم بعد عيد الفطر لكنهما لم يحددا تاريخا بعينه لإصدار محتمل سيعتمد على ظروف السوق، واتخاذ أدنوك لقرار نهائي بشأنه وفقا لـ”رويترز”، بينما أحجمت أدنوك عن التعليق.

وفي عرض توضيحي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز العام الماضي قال كلاوس فروليك رئيس قطاع الاستثمار في مجموعة أدنوك “برنامج السندات ليس ضرورة حتمية لإعادة تمويل قروض مصرفية بل خطوة استباقية”.

وأشار وقتها إلى أن الشركة تعتزم دخول السوق بأحجام إصدارات “في حدود 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا”.

وقال مصرفيون إن أدنوك فكرت مرارا من قبل في إصدار سندات وفي وجاهة الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خصوصا مع تحقيقها أرباحاً كبيرة غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي.