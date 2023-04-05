شكرا لاهتمامكم بخبر نسبة التوطين في المؤسسات المالية بلغت 77% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نسبة التوطين في المؤسسات المالية بلغت 77%



كشفت بيانات هيئة السوق المالية السعودية عن تضاعفت نسبة توظيف الإناث في شركات التقنية المالية التابعة للسوق بعد أن زاد عدد التوظيف، ك ما ارتفعت نسبة توظيف الذكور 91.4%، في حين ارتفعت نسبة التوطين بوظائف القطاع من 73% إلى 77%.

وذكرت الهيئة أن أعداد العاملين بالسوق المالية ارتفعت 12% خلال العام الماضي بعد أن زاد عدد القوى العاملة بمؤسسات السوق المالية المختلفة من 5049 موظفا إلى 5650 موظفا، وحققت مؤسسات البنية الأساسية بالسوق أعلى نسبة توطين، وبلغت 91%، بالرغم من قلة عدد العاملين فيها والذين بلغ عددهم 179 موظفا.

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وأظهرت بيانات حديثة للسوق المالية نموا في التوظيف في جميع مؤسسات السوق المالية تفاوت بين 9.1% و100% خلال العام الماضي وكان النمو الأعلى لتوظيف الإناث، حيث مازلن يشكلن النسبة الأقل من الموظفين.

وشهدت مؤسسات السوق المالية والتي تضم أكبر عدد من الموظفين بالقطاع المالي نموا سنويا في توظيف الذكور بنسبة 9.1%، بعد أن ارتفعت أعدادهم من 3785 في 2021 إلى 4131 في 2022، في حين ارتفعت نسبة توظيف الإناث 13.5% بعد أن ارتفعت أعدادهن من 988 إلى 1121، واستقرت نسبة التوطين عند 77%.

وسجلت الشركات المرخصة بممارسة التصنيف الائتماني نموا في توظيف الذكور بنسبة 15.2%، بعد أن ارتفعت أعدادهم من 46 إلى 53، في حين ارتفعت أعداد توظيف الإناث بنسبة 22.2 %، بعد أن ارتفعت أعداداهن من 9 موظفات إلى 11 موظفة، كما ارتفعت نسبة التوطين في الوظائف من 26% إلى 44%.

وأظهرت البيانات ارتفاعا بنسبة توظيف الذكور بمؤسسات البنية الأساسية للسوق بنسبة 20.5%، مرتفعا من 117 إلى 141، في حين ارتفعت نسبة توظيف الإناث من 24 إلى 38، وبنسبة نمو بلغت 58.3%، كما ارتفعت نسبة التوطين في وظائف القطاع الذي يعد الأعلى بنسبة التوطين من 90% إلى 91%.