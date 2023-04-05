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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “مطارات أبوظبي” توقع اتفاقية شراكة مع “جيتكس” لتعزيز خدمات السفر الفاخر



وقعت شركة مطارات أبوظبي، المشغّل للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، اتفاقية شراكة مع جيتكس، المتخصصة عالمياً في مجال خدمات الطيران الخاص، لتعزيز تجربة سفر كبار الشخصيات بمطار البطين للطيران الخاص.

وستتولى جيتكس بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية إدارة خدمات الأعمال اليومية كمشغّل ثابت، إلى جانب المساهمة بصورة فاعلة في تطوير البنية التحتية الأساسية لمبنى كبار الشخصيات.

حضر حفل التوقيع في مطار البطين للطيران الخاص المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي، وعادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة جيتكس للطيران الخاص وفقا لـ”وام”.

وقال الظاهري”نتطلع قدماً إلى العمل مع جيتكس بصورة وثيقة كمشغّل ثابت في مطار البطين للطيران الخاص، ونحن واثقون بأنها ستثري تجربة المسافرين بما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال ومعرفة واسعة بمتطلبات هذا السوق، وذلك يمثّل خطوة هامة لتعزيز قطاع الطيران الخاص وخدمات السفر الفاخر بالمنطقة”.

قال عادل مارديني إن التعاون مع مطارات أبوظبي في هذا المشروع يمثل فرصة هامة لنا للارتقاء بتجربة سفر كبار الشخصيات والخدمات الفاخرة المقدمة في مطار البطين للطيران الخاص، الذي يتمتع بمكانة متميزة ويمتلك إمكانات كبيرة توفر فرص واعدة للتطور”.

وشهد العام 2022 استكمال أعمال توسعة مطار البطين للطيران الخاص، التي شملت إعادة تسوية سطح المدرج الحالي الذي يبلغ طوله 3.2 كيلومتر وتوسعته ليتمكن من استيعاب الطائرات ذات الجسم العريض، إضافة إلى ترقية الإضاءة الأرضية وتحسين اللافتات والمناظر الطبيعية لتواكب أعلى معايير السلامة والامتثال والاعتماد.

وتعتزم جيتكس خلال الأشهر المقبلة إعادة تصميم وترقية مرافق الصيانة والخدمات الجوية لضمان استمرارية المطار في تقديم أفضل الخدمات والتجارب المتميزة التي تتجاوز توقعات المسافرين وطاقم السفر، وتلبية متطلبات الاستدامة المستقبلية للقطاع.

ويعتبر مطار البطين الوحيد للطيران الخاص ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وبموقعه في قلب أبوظبي، فإنّه يوفر وصولا سريعا إلى أهم وجهات الأعمال والسياحة والترفيه بالإمارة.