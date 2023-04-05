عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “المركزي” النيوزيلندي يرفع الفائدة 0.5% لكبح التضخم رغم مخاطر الركود



رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بواقع 50 نقطة أساس، وسط محاولاته المتتالية لترويض التضخم حتى مع توجه الاقتصاد نحو الركود. ورفع البنك المركزي النيوزيلندي الفائدة من 4.75% إلى 5.25% فيما كانت التوقعات لزيادة بواقع 0.25%، وسجلت العملة المحلية قفزة بعد القرار. وكان البنك قد رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في فبراير وبقيمة 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي فيما وقف التضخم عند 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي. ويستهدف المركزي النيوزيلندي تضخما بين 1% و3%.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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