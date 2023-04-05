شكرا لاهتمامكم بخبر جهة تنظيمية سويسرية تدافع عن إنقاذ كريدي سويس عبر الاستحواذ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن جهة تنظيمية سويسرية تدافع عن إنقاذ كريدي سويس عبر الاستحواذ



دافع رئيس الهيئة الرقابية السويسرية على الأسواق المالية اليوم الأربعاء عن عملية إنقاذ بنك “كريدي سويس” من خلال استحواذ مثير للجدل من المنافس الرئيسي للبنك، “يو بي إس”، واعتبره الحل الأفضل بأقل مخاطر كانت تتمثل في انتشار أزمة أوسع نطاقا، وإلحاق ضرر شديد بمكانة سويسرا كمركز مالي.

وقال أوربان أنغرن، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الاندماج كان “الخيار الأفضل، وقلل من مخاطر انتشار الأزمة، وزاد الثقة”.

وأضاف أن خيارين آخرين – وهما استحواذ الحكومة السويسرية على البنك أو السماح بتعرضه لإجراءات الإفلاس – لهما عيوب خطيرة، وفق أسوشيتد برس.

ونظمت الحكومة السويسرية على عجل عملية استحواذ “يو بي إس” على “كريدي سويس” مقابل 3.25 مليارات دولار في 19 مارس/ آذار الماضي بعد هبوط أسهم البنك وسحب المودعين أموالهم بسرعة.

كانت السلطات تخشى من أن تتسبب أزمة البنك في تفاقم اضطرابات الأسواق المالية العالمية بعد انهيار بنكين أميركيين.

لم يتمكن مساهمو “كريدي سويس” من التصويت على الصفقة بعد أن أصدرت الحكومة قانونا طارئا لتجاوز هذه الخطوة.

كان مساهمون قد انتقدوا الأوضاع ببنك “كريدي سويس” فيما قد يكون الاجتماع العام السنوي الأخير للبنك يوم الثلاثاء.

ويلتقي “يو بي إس” المساهمين في اجتماعه السنوي اليوم الأربعاء.