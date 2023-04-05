شكرا لاهتمامكم بخبر دينا الشربيني تعلن وفاة والدها.. وعمرو دياب يعزيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن دينا الشربيني تعلن وفاة والدها.. وعمرو دياب يعزيها



أعلنت النجمة المصرية دينا الشربيني، فجر اليوم الأربعاء، رحيل والدها محمد الشربيني، دون تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكتبت عبر حسابها في “انستغرام”، “إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني”.

كما طلبت الفنانة من خلال المنشور الدعوة لوالدها بالرحمة والمغفرة.

وكشفت عن موعد صلاة الجنازة، أنه غداً الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي.

إلى ذلك، شارك العديد من المتابعين وأهل الفن والنجوم في تقديم التعازي لدينا الشربيني، ومن أبرزهم النجم المصري عمرو دياب الذي نشر بعد ساعات قليلة تعزية للفنانة المصرية.

فقد كتب عبر حسابه بموقع “تويتر”، “خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.

يذكر أن دينا الشربيني ارتبطت مع النجم المصري عمرو دياب بعلاقة حيّرت الجميع طيلة السنوات الماضية، البعض تحدث عن ارتباط، والبعض الآخر تحدث عن زواج دون الوقوف على حقيقة الأمر، إلا أن دينا الشربيني خرجت في أبريل الماضي لتؤكد انفصالها عن “الهضبة” في مقابلة تلفزيونية. بينما التزم الأخير الصمت.

كما أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تعيش قصة حب جديدة، في إشارة إلى أنها تخطت أزمتها العاطفية التي ربطتها بالنجم المصري.