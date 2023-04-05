شكرا لاهتمامكم بخبر الأردن يصدر سندات يوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.5% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأردن يصدر سندات يوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.5%



قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن الأردن أصدر يوم الثلاثاء سندات يوروبوند بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.5% وإن الطلب عليها بلغ 6 أضعاف الحجم المستهدف، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.

وأضاف العسعس أن الطلب الزائد سمح للحكومة برفع حجم الإصدار الذي أجله 5 سنوات و9 أشهر من 750 مليون دولار كانت مطلوبة في البداية بعد جذب طلبات بما يزيد عن 4.7 مليار دولار.

وأوضح الوزير في بيان أُرسل لرويترز: “أشاد العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي بالأردن رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية خلال الأعوام السابقة مما خفض معامل المخاطرة للأردن وبالتالي فائدة السندات”.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، إن ارتفاع حجم الطلب “يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة إضافة الى متانة اساسيات الاقتصاد الأردني مدعوما بسياساته المالية والنقدية الحصيفة”.

وذكر العسعس في البيان أن أكثر من 230 مؤسسة استثمارية منها “أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي” شاركت في الاكتتاب.

وجاء في البيان أن هذا سمح بخفض العائدات في وقت تواجه فيه حكومات أخرى صعوبة في جذب اهتمام المستثمرين.

وقال صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي إن التقدم في الإصلاحات الهيكلية خفف حدة الصدمات على الاقتصاد وعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز نمو الأردن في عام 2022 على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.