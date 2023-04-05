شكرا لاهتمامكم بخبر فيلم لن تشاهده لا أنت ولا أبناؤك.. إليك قصته الغريبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيلم لن تشاهده لا أنت ولا أبناؤك.. إليك قصته الغريبة



هل تخيلت يوماً كيف سيكون حال السينما بعد 100 عام؟، ماذا عن دور العرض؟، التقنيات والتكنولوجيا والمؤثرات؟

إليك في هذا التقرير قصة أغرب فيلم سيشاهده أحفادك فقط، وستحرم منه أنت وأبناؤك، إذ أنه محفوظ في كبسولة سرية بمستودعِ قصر لودوفيك الثالث عشر في فرنسا.

ورغم أن تذاكر عرضه مطبوعة، إلا أن قصته طي الكتمان حتى 92 عاماً قادمة.

100 سنة!

فقد قرر صناع فيلم “100 سنة”، طرحه في دور العرض السينمائي لأول مرة يوم الـ18 من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2115، ف ي خطوة وصفها البعض بالجنون.

إلا أن للمخرج روبرت رودريغيز والنجم الأميركي جون مالكوفيتش رأي مختلف بهذا الأمر، حيث أكدا أنهما سيبهران العالم بما سيقدمانه.

أما العمل، فاستوحى اسمه من الوقت الذي احتيجَ لتعتيق زجاجة واحدة من كونياك لويس الثالث عشر وهو 100 عام، أما قصته فستبقى سرية بشكل كامل لحين موعد عرضه.

وما أصبح معلوما أنه يتضمن مشاهد عن المستقبل كما يتصوره المخرج حسبما صرح صناع العمل.

لا تفاصيل

في حين لم يظهر فيديو الإعلان الرسمي أي لقطة توضح فكرة الفيلم، وكل ما ظهر كان عبارة عن زجاجة كونياك يحملها مالكوفيتش ويضعها بخزنة سرية ليعود لها بعد 100 عام.

وبعد أن يأتي الوقت وتفتح الخزنة يظهر شخص غريب خلف مالكوفيتش وينتهى الفيديو.

إلا أن البعض استطاع استنباط محاولات تخيلية يتضمنها الفيديو لإظهار الفرق بين الواقع التكنولوجي الحالي والواقع المستقبلي.

لم يرَ العالم مثله

يشار إلى أن تفاصيل الفيلم القليلة استطاعت خلق ضجة واسعة عام 2015، حين تم الإعلان عنه بعد أن حفظ في تكنولوجيا فائقة الأمان في كبسولة مضادة للرصاص، وأودعها صناع العمل فى مستودع قصر لودوفيك الثالث عشر فى فرنسا، ستفتح تلقائيا يوم الـ18من نوفمبر عام 2115.

وقد عرضت هذه الكبسولة في مهرجان كان السينمائي 2016 وفي العديد من المدن الأخرى في العالم قبل إعادته إلى بلدة كونياك الفرنسية.

و صدرت دعوات للفيلم لحوالي 1000 شخص من بينهم أحفاد مالكوفيتش ورودريغيز للعرض الأول، وبهذا سيجد أحفاده ما أن الأجداد قدموا ل لسينما العالمية منتجا سينمائيا لم يرَ العالم مثله من قبل ومصيره سيعرف بعد 100 عام.