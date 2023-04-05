شكرا لاهتمامكم بخبر ما هوالوقت المثالي للتخلّص بسهولة من الرؤوس السوداء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ما هوالوقت المثالي للتخلّص بسهولة من الرؤوس السوداء؟



تُشكّل بداية الربيع الوقت المثالي لتخليص البشرة من الرؤوس السوداء المُزعجة، فقد أثبتت العديد من العلاجات المنزليّة فعاليتها في هذا المجال، وهي تُغني عن زيارة معهد التجميل لإجراء تنظيف للجلد يقضي على هذا النوع من البثور.

وتظهر الرؤوس السوداء عادةً على البشرات المُختلطة والدهنيّة، وهي تنتشر بشكل أساسي في المنطقة الوسطيّة من الوجه المُمتدة من الجبين مروراً بالأنف ووصولاً إلى الذقن، وينتج ظهورها عن توسع مسام البشرة، وتسمح هذه المسام عادةً للجلد بالتنفّس، والتخلّص من الإفرازات الزهميّة، وتنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق التعرّق ولكن عند توسعها تتكدس فيها الشوائب وبقايا الماكياج مما يتسبب بانسدادها وظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

الوقاية من ظهور الزيوان أو البثور تبدأ بالمواظبة على تنظيف البشرة يومياً، ولكن هذا الأمر غير كافٍ بمفرده، إذ يجب العمل على تضييق المسام المتوسعة للحصول على سحنة موحّدة وبشرة مالسة، ولكن في بعض الحالات قد يعود الزيوان للظهور حتى عند اعتماد جميع التدابير الوقائية التي ذكرناها سابقاً، والسبب في هذه الحالة يكون ناتج عن اضطرابات هرمونيّة.

الخيار المرطب

التحضير والعناية

ومن الضروري تحضير البشرة لتسهيل عمليّة إزالة الزيوان، والتحضير يأخذ شكل حمّام بخار يُساعد على تليين البشرة وتوسيع مسامها مما يزيد من فعالية الخلطات المُزيلة للزيوان، ويكفي وضع الوجه فوق وعاء من الماء الساخن أضيفت إليه بضع قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي المُنقي للبشرة، ثم تغطية الرأس بمنشفة لمدة 5دقائق لتُصبح البشرة جاهزة لتخليصها من الرؤوس السوداء بواسطة الخلطات التالية:

• غسول الخيار المُرطّب

يعمل الخيار على ترطيب البشرة أكثر من أي نوع آخر من المكونات النباتية، ولذلك يُنصح بعصره واستعمال هذا العصير كلوشن للوجه يُنظّف البشرة، ويرطّبها في الوقت نفسه. يمكن استعمال هذا الغسول بشكل يومي.

قناع البيض

• مُقشّر صودا الخبز

عند خلط صودا الخبز مع القليل من المياه المعدنيّة يمكن الحصول على عجينة مُقشّرة، يتمّ تدليكها على المنطقة الوسطيّة من الوجه التي تظهر عليها الرؤوس السوداء عادةً، على أن يتمّ شطف البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر، تُساعد هذه الخلطة على تضييق المسام وتخليص البشرة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها كما تعمل على تنظيم الإفرازات الزهميّة، ويُنصح باستعمالها مرة أسبوعياً.

• قناع بياض البيض

يُعتبر هذا القناع أحد أشهر الأقنعة الطبيعيّة المُستعملة للتخلّص من الرؤوس السوداء، ويتميّز بياض البيض بغناه بالبروتينات، والماء، وأنزيم الليزوزيم ذات الخصائص المُنظّفة والقابضة للمسام، والمنعّمة للبشرة.

لتحضير هذا القناع يكفي خفق بياض حبة من البيض في الخلاط الكهربائي ليصبح صلباً، على أن يتمّ تطبيق نصف كمية هذا القناع على مناطق وجود الرؤوس السوداء ثم تغطية هذه المناطق بمنديل ورقيّ وتطبيق النصف الثاني من القناع فوقها، يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة حتى يجفّ، ثم تتمّ بعد ذلك إزالة المنديل وشطف البشرة بالماء الفاتر وتمرير قطعة من القطن مُبللة بماء الورد عليها. يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى بياض البيض قبل خفقه إذ يُساعد هذا العصير على انقباض المسام. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً.

الليمون

• لاصقات قشور الموز

يمكن للجزء الداخلي من قشور الموز أن يلعب دوراً فعّالاً في علاج الرؤوس السوداء، ويكفي تدليك البشرة بهذه القشور لترطيبها ومُحاربة ظهور الزيوان، يُنصح بعد ذلك بشطف البشرة بالماء الفاتر للمُساعدة على انقباض المسام، ويمكن تكرار استعمال هذه اللاصقات الطبيعيّة عدة مرات أسبوعياً، ويمكن استبدال قشور الموز بدوائر التفاح للحصول على المفعول نفسه.

• قناع الزبادي وعصير الليمون

يتميّز عصير الليمون بغناه بحوامض ألفا هيدروكسي الفعّالة في التخلّص من حب الشباب والرؤوس السوداء، كما أنه يُساعد على تطهير البشرة وتقشيرها، أما الزبادي فيتمتع بخصائص مُضادة للبكتيريا كما أنه يحتوي على حمض اللكتيك الذي يُنظّف البشرة بالعمق ويُعزّز نضارتها، ولتحضير هذا القناع يكفي إضافة عصير نصف ليمونة صغيرة إلى مقدار فنجان قهوة من الزبادي، ويتمّ تطبيق الخليط كقناع على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر، ويُنصح باستعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.