عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل شمالي العراق



أفاد التلفزيون السعودي، اليوم الأربعاء، بوصول طائرة الناقل السعودي إلى مطار أربيل قادمة من جدة، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارين.

وبحسب التلفزيون السعودي، فإن استئناف الرحلات بين المملكة وأربيل سيقدم العديد من التسهيلات للمعتمرين والمسافرين إلى السعودية.

ولا تقتصر الرحلات بين المملكة وأربيل على الحج والعمرة وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر استئناف الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.