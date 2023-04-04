أخبار اليمن : إصابة امرأة برصاص قناصة المرتزقة في تعز

إصابة امرأة برصاص قناصة المرتزقة في تعز
أصيبت امرأة مساء اليوم في مديرية ماوية بمحافظة تعز برصاصة قناصة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.
وأوضح مصدر محلي أن المواطنة سعاد عبده محمد سيف البالغة من العمر 20عاما، أصيبت بطلق ناري وهي في منزلها إثر عملية قنص لمرتزقة العدوان.
وأشار المصدر إلى أن المرأة ترقد حاليا بالعناية المركزة بأحد المستشفيات في مدينة الحوبان نتيجة إصابتها الخطيرة.
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