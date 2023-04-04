عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تباين مؤشرات وول ستريت عند الفتح قبيل صدور بيانات الوظائف



تباينت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات الوظائف التي يمكن أن ترسم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين صعد سهم شركة “تسلا” مع ارتفاع مبيعات سياراتها الكهربائية المصنوعة في الصين خلال مارس/آذار.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 6.36 نقطة أو 0.02% عند الفتح إلى 33594.79 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.52 نقطة أو 0.09% عند 4128.03 نقطة، وفق رويترز.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 19.04 نقطة أو 0.16% إلى 12208.49 نقطة عند الفتح.