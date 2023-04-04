شكرا لاهتمامكم بخبر توصية بتجزئة القيمة الاسمية لسهم “لدن للاستثمار” من 10 ريالات إلى 1 ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توصية بتجزئة القيمة الاسمية لسهم “لدن للاستثمار” من 10 ريالات إلى 1 ريال



أعلنت شركة “لدن للاستثمار” عن قرار مجلس الإدارة برفع توصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 500 مليون سهم بدلاً من 50 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

جدير بالذكر أن شركة “لدن للاستثمار” أعلنت عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بنسبة 3%.

وقالت الشركة، إن إجمالي قيمة التوزيعات 15 مليون ريال، موزعة على عدد 50 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 30 هلله للسهم.

وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم 15 من شهر مايو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.