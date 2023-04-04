شكرا لاهتمامكم بخبر “تهامة للتعليم” توقع اتفاقيات استئجار 14 وحدة لتجارة التجزئة مع “تجمع مطارات الثاني” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “تهامة للتعليم” توقع اتفاقيات استئجار 14 وحدة لتجارة التجزئة مع “تجمع مطارات الثاني”



وقعت “تهامة للتعليم” -التابعة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق “تهامة”، اتفاقيات استئجار عدد 14 وحدة لتجارة التجزئة بالمطارات التي تديرها شركة “تجمع مطارات الثاني”.

وأوضحت “تهامة” في بيان لـ” تداول السعودية”، أنها ستشغل 14 وحدة لتجارة التجزئة تحت العلامة التجارية “دبليو إتش سميث” بالمطارات التي تديرها شركة “تجمع مطارات الثاني” في السعودية، وذلك بعقود تأجيرية لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت الشركة أن إجمالي قيمة الحد الأدنى المضمون من الإيجار متضمناً ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي للخدمات خلال مدة العقد تبلغ 5.124 مليون ريال، أو نسبة مشاركة من المبيعات تقدر بنحو 10%، أيهما أعلى.

وقالت إن افتتاح الوحدات الجديدة يسهم في تطوير الشراكة الناجحة القائمة ما بين تهامة ودبليو إتش سميث وتوسيع نطاق الوحدات المشغلة بموجب امتياز العلامة التجارية لـ”دبليو إتش سميث” التي تشتمل أيضاً على وحدات لتجارة التجزئة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة ومطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

وذكرت الشركة أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يعتمدان على قيمة المبيعات للفترة ما بين تاريخ بدء التشغيل وحتى نهاية العقد الذي سيتم تسجيله في البيانات المالية الموحدة للمجموعة حتى نهاية العقد.