شكرا لاهتمامكم بخبر “سافي” السعودية تتطلع لصفقات جديدة لبناء مركز ألعاب بـ38 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “سافي” السعودية تتطلع لصفقات جديدة لبناء مركز ألعاب بـ38 مليار دولار



تضع حكومة المملكة العربية السعودية رهان بقيمة 38 مليار دولار على إمكانات البلاد لتصبح المحور التالي لصناعة ألعاب الفيديو.

وكجزء من استراتيجيتها لتنويع اقتصادها، تريد المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، أن تصبح لاعباً كبيراً في سوق الألعاب العالمي البالغ حجمه 184 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

فبعد التركيز في البداية على صناعة الرياضات الإلكترونية، التي كانت تعاني، تتطلع الشركة الفرعية التابعة للصندوق، “Savvy Gaming Group”، الآن إلى تطوير ونشر والحصول على ألعاب من الدرجة الأولى ودعم صناعة الألعاب في الرياض.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “Savvy”، بريان وار، خلال مقابلة في مؤتمر مطوري الألعاب: “نحن الآن شركة للرياضات الإلكترونية أكثر من كونها شركة ألعاب”. “ما نقوم به هذا العام هو التركيز بشكل أكبر على نشر الألعاب وتطويرها”.

باتت خطط “سافي” طموحة في سوق مزدحمة حيث يقوم اللاعبون القدامى مثل “Electronic Arts” بتسريح الموظفين. لكن الصندوق قام بالفعل باستثمارات بمليارات الدولارات في شركات ألعاب مثل “Nintendo Co”، و”تينسنت هولدينغز”، و”أكتفيجين”. ويخطط “وارد” للاستفادة من هذه الشركات لبناء أعمال “Savvy”.

وقال وارد: “نود استخدام هذه الاستثمارات لبدء العمل مع هذه الشركات والعمل على النشر في (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، أو إدارة أعمالهم في الرياضات الإلكترونية”. يأتي ذلك، فيما زاد الصندوق في فبراير حصته في “Nintendo” إلى 8.3%، ليصبح أكبر مساهم خارجي.

كما أن هناك ما يقرب من 21 مليون لاعب في السعودية، وفقاً للمحللين في “Niko Partners”، وهذا يمثل حوالي 58% من السكان، مقارنة بـ 66% في الولايات المتحدة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن ينمو سوق الألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 56% ليصل إلى 2.79 مليار دولار.

في عام 2022، حققت سافي – “Savvy” نجاحاً كبيراً في عالم الألعاب التنافسي بعد الاستحواذ على “ESL”، وهي شركة دوريات الرياضات الإلكترونية، ودمجها مع منصة الألعاب “Faceit” كجزء من صفقة مجمعة بقيمة 1.5 مليار دولار. وفي مارس، استحوذت “ESL Faceit Group” على شركة تكنولوجيا الرياضات الإلكترونية “Vindex” مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وقال وارد إنه لن يكون هناك على الأرجح أي عمليات استحواذ كبيرة على الرياضات الإلكترونية في مستقبل “Savvy”.

تركز “سافي” حالياً على بناء الموارد والنفوذ في تطوير الألعاب ونشرها. إذ أن واحدة من شركاتها الخمس العاملة عبارة عن استوديو توظف حوالي 45 شخصاً. بدأت Savvy Games Studios منذ حوالي عام، وتخطط لتطوير لعبة محمولة أولاً، ثم لعبة تعتمد على وحدة تحكم لتشغيلها. على الرغم من أن وارد يأمل أن ينمو في نهاية المطاف إلى استوديو من الدرجة الأولى، إلا أنه يعترف بأن “بناء استوديو ألعاب من الصفر أمر صعب للغاية.”

بدوره، قال مدير الأبحاث والرؤى في Niko Partners، دانيال أحمد: “لا تزال هناك فجوة في المهارات للمواهب المحلية” في البلاد. وسد هذه الفجوة سيستغرق وقتاً لأن البلد بحاجة إلى إدخال سياسات جديدة لدعم التعليم والتدريب”.

قال وارد إن المسار الأسرع لتحقيق “الهدف النهائي” من Savvy لمساعدة البلاد على أن تصبح مركزاً ترفيهياً عالمياً بحلول عام 2030 هو الحصول على استوديوهات أو ناشرين، بما في ذلك على المستوى الدولي. تمتلك “سافي” حوالي 13 مليار دولار للاستثمار في الحصول على ناشر ألعاب.