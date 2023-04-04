شكرا لاهتمامكم بخبر ضرب ولطم وفوضى.. فيديو غريب من مدرسة عراقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ضرب ولطم وفوضى.. فيديو غريب من مدرسة عراقية



بعدما أثار مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، إذ أظهر لحظة اعتداء سيدات على كادر تدريسي في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة البصرة، غضبا واسعا، دخلت وزارة التربية والتعليم في العراق خط الأزمة.

فقد أعلنت الوزارة صدور أوامر قبض بحق النساء الذين تهجموا على الملاك التدريسي.

وأكدت في بيان، فتح تحقيق حول الواقعة، وفقاً لما كشفت عنه المتحدث باسم الوزارة كريم السيد.

وذكر أن مديرية التعليم قامت بتشكيل تحقيق إداري فوري بالحادث لمعرفة ملابساته.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية وتربوية مباشرة وتحريك شكوى قضائية بحق الأشخاص المُتهجمين على الكادر التدريسي وصدرت أوامر إلقاء قبض بحق الفاعلين

جاء ذلك بعدما أظهر مقطع فيديو أم إحدى الطالبات وهي تعتدي بالضرب على الكوادر التدريسية في مدرسة ثانوية بمنطقة الحيانية في البصرة، وذلك لأن المديرة كانت وجهت الطالبات بعدم ارتداء الكمامة لكون بعضهم يضعن مواد تجميل وهذا لايتناسب والجو الدراسي.

وأثناء التفتيش رفضت إحداهن خلع الكمامة، فتم تحويلها للإدارة وتوبيخها.

إلا أن والدة وأقارب الطالبة يعملون في حانوت المدرسة ذاتها، ولم يبررن ما حصل، فلجأت الطالبة لوالدتها، حيث قامت الأخيرة بالاعتداء على الكادر التدريسي.

وأظهر الفيديو صراخ وضرب ولكم من ذوي الطالبة للمعلمات والكادر.

مطالبات بمعاقبة الفاعلات

يشار إلى أن الفيديو كان انتشر إل حد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط العراقية، وسط مطالبات بالقبض على الفاعلين ومحاسبتهم.

في حين شدد وزارة التربية على حرصها على الكودر التعليمية داخل الحرم المدرسي، مجددة المناشدة لتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المعلم والطاقات التربوية.

كما دعت أولياء الأمور إلىاتباع السياقات القانونية والادارية في مراجعة المدارس والمؤسسات التربوية في مختلف أنحاء العراق.