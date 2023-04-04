عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “سنابل” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تخصص 50% من محفظتها لرأس المال المغامر



أعلنت شركة سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تخصيص 50% من محفظتها للاستثمار في رأس المال المغامر و 30% للأسهم الخاصة و20% للأصول السائلة.

ولدى سنابل استثمارات مع أكثر من 50 شركة من شركات رأس المال المغامر وشركات الأسهم الخاصة بما في ذلك “Blackstone” و”KKR” و”Andreessen Horowitz”، و “General Atlantic” و”Hellman & Friedman” و” Platinum Equity”.

وبحسب موقع الشركة فهي ملتزمة باستثمار ملياري دولار سنويًا في صناديق رأس المال المغامر وأصول النمو إلى جانب الاستثمار في الشركات الصغيرة.

هذا إلى جانب استثمارات مباشرة في تطبيق تأجير السكوتر “Bird” ومنصة التواصل الاجتماعي “Caffeine”.