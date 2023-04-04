شكرا لاهتمامكم بخبر “آسف حقاً” للفشل في وقف الأزمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “آسف حقاً” للفشل في وقف الأزمة



اعتذر رئيس مجلس إدارة مجموعة كريدي سويس، أكسل ليمان، للمساهمين لفشله في وقف فقدان الثقة في البنك الذي قال إنه تراكم قبل فترة طويلة من توليه منصبه.

وقال ليمان في تصريحات معدة للاجتماع السنوي لحملة الأسهم للبنك في زيورخ، ومنشورة على موقع البنك: “فشلنا في وقف تأثير الفضائح القديمة ومواجهة العناوين السلبية بحقائق إيجابية. في النهاية، لا يمكن إنقاذ البنك”.

يأتي القرار العام في الوقت الذي يواجه فيه المساهمون القيادة في عملية الاستحواذ التاريخية من قبل منافسه “UBS Group AG” الذي يمثل نهاية بنك “كريدي سويس” بعد 167 عاماً.

وأبرمت الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات فرنك (3.3 مليار دولار) الشهر الماضي لوضع حد لأزمة ثقة بعد سنوات وفضائح وخسائر وإخفاقات في إدارة المخاطر. وتأثرت معنويات المستثمرين الهشة بشأن الخدمات المصرفية بشكل أكبر بفعل فشل بنك وادي السيليكون.

يذكر أنه، تم الاتفاق على الصفقة دون موافقة مساهمي “كريدي سويس” أو “UBS”، مما يؤكد على إلحاح الحكومة السويسرية لتنسيق الحل. وفي إعلانها عن الاستحواذ، استشهدت بمادة في الدستور تسمح لها بإصدار مراسيم مؤقتة “لمواجهة التهديدات القائمة أو الوشيكة بإخلال خطير بالنظام العام أو الأمن الداخلي أو الخارجي. في هذه الحالة، شمل ذلك تجاوز قوانين الاندماج بناء على تصويت المساهمين.

وقال ليمان: “أردنا أن نضع كل طاقتنا وجهودنا لتغيير الوضع وإعادة البنك إلى مساره الصحيح”. “يؤلمني أنه لم يكن لدينا الوقت للقيام بذلك، وفي ذلك الأسبوع المشؤوم من شهر مارس، تعطلت خططنا. لذلك أنا حقا آسف”.

يعد اجتماع المساهمين، الذي عقد في ملعب الهوكي في زيورخ، المناسبة الأولى منذ سنوات حيث سيتمكن المستثمرون من مواجهة الإدارة وجهاً لوجه. عقدت الاجتماعات السابقة تقريباً بسبب جائحة كوفيد-19.

أشار المساهمون والمستشارون بالوكالة قبل الاجتماع إلى عزمهم التصويت ضد إعادة انتخاب العديد من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك ليمان وأعربوا عن استيائهم من مجلس الإدارة وقيادة إدارة البنك. لا يزال من غير الواضح أي من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الفاشل سينجو من عملية الاستحواذ، حيث رأى ليمان والرئيس التنفيذي أولريش كورنر الخروج.