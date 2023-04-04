شكرا لاهتمامكم بخبر “غولدمان ساكس” يتوقع سعر النفط عند 100 دولار للبرميل بحلول أبريل 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “غولدمان ساكس” يتوقع سعر النفط عند 100 دولار للبرميل بحلول أبريل 2024



قال بنك غولدمان ساكس إن تخفيضات أوبك لإنتاج النفط الخام ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بحلول أبريل/ نيسان2024 وزيادة قوة تسعير المنظمة.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء منهم روسيا، يوم الأحد على المزيد من تخفيضات إمدادات النفط إلى 3.66 مليون برميل يوميا مما ساعد على رفع الأسعار فوق 86 دولارا للبرميل.

وأشار غولدمان إلى أنه يتوقع “ارتفاع قوة تسعير أوبك، وهي القدرة على رفع الأسعار دون الإضرار كثيرا بالطلب، كمحرك اقتصادي رئيسي”، ويقدر أن خفض الإنتاج سيرفع عوائد أوبك+ لأن زيادة الأسعار تعوض الانخفاض في حجم الإمدادات وفقا لـ”رويترز”.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 85.31 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.

كما توقع غولدمان ساكس الالتزام بنسبة تقترب من 90 % بخطة خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يوميا، نظرا لأن الدول التي أعلنت عن خفض إضافي لديها سجل امتثال قوي ونفذت ما يقرب من 90 % من قرار خفض الإنتاج المعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بحلول يناير/ كانون الثاني 2023.

وكرر البنك توقعاته بعودة السوق إلى عجز مستمر اعتبارا من يونيو/ حزيران وما بعد ذلك نظرا للنمو السريع في الأسواق الناشئة وتراجع الإمدادات الروسية وتباطؤ الإمدادات الأميركية.

ورفع غولدمان ساكس أمس الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بخمسة دولارات إلى 95 دولارا للبرميل.

وقال بنك باركليز أيضا إنه يتوقع ارتفاعا بخمسة دولارات عن السعر المستهدف البالغ 92 دولارا للبرميل، في حين أشار جيفريز إلي أن سعر خام برنت قد ينهي العام عند 96 دولارا للبرميل.