عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن طرح “صافي” و”وطنية” لمستثمر استراتيجي خلال أشهر



قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، في تصريحات لـ”العربية”، إنه جاري الانتهاء من إجراءات طرح شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية” والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” وهما تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لمستثمر استراتيجي خلال أشهر.

وأضاف أن الصندوق يفاضل بين عدة عروض للمساهمة في زيادة رأسمال شركة الفنادق، وسيتم العرض على رئيس الوزراء المصري.

وأوضح أنه لا يوجد خلافات مع المستثمرين حول أسلوب تقييم الشركات والأصول، قائلا: “هناك تقييم بالدولار للشركات التي لديها إيرادات دولارية”.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن صندوق ما قبل الطروحات فيه حاليا 8 شركات، وسيتم إضافة 4 شركات أخرى قريبا.

وبين أن ضم مصر القابضة للتأمين للصندوق السيادي هدفه تعظيم الأصول، وليس الطرح حيث سيتم طرح شركتين تابعتين هما “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”.