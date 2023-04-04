عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “موانئ أبوظبي” تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار



أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفا إقليميا وعالميا بقيمة ملياري دولار. وتشمل التسهيلات سلة من العملات باليورو والدولار بجانب الدرهم الإماراتي وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف. ويشارك في هذه الاتفاقية بنوك عالمية كمنظمين رئيسيين للتسهيلات منها ستاندرد تشارترد وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وBNP Paribas.

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