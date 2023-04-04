عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “المركزي” الأسترالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6%



أبقى البنك المركزي الأسترالي على معدلات أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6%، وسط علامات على انخفاض الاستهلاك وتباطؤ التضخم الشهري في البلاد.

وأوضح البنك الاحتياطي الأسترالي أنه قد يضطر لرفع أسعار الفائدة مجددا وذلك لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وأشار إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر يوفر مزيدًا من الوقت لتقييم الوضع الاقتصادي في بيئة يسودها حال من عدم اليقين.

كان البنك المركزي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في مارس الماضي، مشيرا حينئذ إلى أن تشديد السياسة النقدية في المستقبل سيعتمد على البيانات الاقتصادية.