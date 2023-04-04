عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفاق بين العراق وإقليم كردستان على استئناف صادرات النفط



نقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا لاتفاق لاستئناف صادرات النفط بالشمال. وقالت المصادر، إنه من المتوقع استئناف تصدير النفط من شمال العراق اليوم بعد توقيع الاتفاق. وأضافت أن بغداد وأربيل ستعلنان اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط. كان العراق قد فاز بدعوى تحكيم دولية في الشهر الماضي مما أدى إلى وقف صادرات إقليم كردستان من الخام عبر ميناء جيهان التركي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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