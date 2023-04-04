شكرا لاهتمامكم بخبر “نادك” توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “نادك” توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال



أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال.

وأرجعت “نادك” في بيان على “تداول السعودية”، أسباب الزيادة إلى تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وأوضحت أنها تسعى إلى تعزيز موقفها الريادي في أسواق الأغذية والمستهلكين على المستويين المحلي والإقليمي، على النحو الذي سيمكن من نمو أعمال الشركة الحالية وتوسيع نطاق منتجات الشركة بالدخول في أنشطة جديدة للتحول إلى شركة غذائية متكاملة تستهدف الوصول إلى حجم مبيعات 6 مليارات ريال في العام 2027م، ومن أجل رفع الملاءة المالية للشركة لتمكينها من تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى تعيين الرياض كابيتال مستشاراً مالياً للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية.

يذكر أن رأس مال الشركة الحالي يبلغ 1.016 مليار ريال موزعة على 101.64 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.