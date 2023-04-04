عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “السعودية للكهرباء” تنهي طرح صكوك دولية بقيمة ملياري دولار



أتمت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الثلاثاء طرح صكوك دولية بقيمة ملياري دولار مقسمة مقسمة علي شريحتين خضراء واعتيادية.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، إن قيمة الطرح لشريحة الصكوك الخضراء بلغ 1.2مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد السنوي الثابت للصك 4.632%، بينما بلغت قيمة الطرح لشريحة الصكوك الاعتيادية 800 مليون دولار بأجل استحقاق 30 سنة وبعائد سنوي الثابت 5.684%.

وبلغ العدد لإجمالي للصكوك المصدرة 10 آلاف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار أميركي.

وأضحت الشركة أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وذكرت أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية ،ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي 1993، بصيغته المعدلة.