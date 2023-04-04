شكرا لاهتمامكم بخبر خفض إنتاج أوبك من النفط “إجراء وقائي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن خفض إنتاج أوبك من النفط “إجراء وقائي”



توقع محللو جي.بي مورغان أن يبلغ سعر خام برنت 96 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، وقالوا إن القرارات المفاجئة التي اتخذتها أوبك بخفض إنتاجها المستهدف من النفط هي “إجراء وقائي” لضمان عدم استمرار الفائض بالسوق إلى النصف الثاني من العام الجاري.

وأعلنت السعودية وروسيا ودول أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأحد زيادة في خفض إنتاجها من النفط بواقع 1.16 مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ووصفتها الولايات المتحدة بأنها “تفتقر إلى الحكمة”.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 85.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من مارس/آذار عند 86.44 دولار، نقلاً عن “رويترز”.

وسيصل إجمالي تخفيض تحالف “أوبك+” لإنتاجه من النفط بعد القرارات الأخيرة إلى 3.66 مليون برميل يوميا بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي وفقا لحسابات رويترز.

وجاءت القرارات قبل يوم من اجتماع افتراضي للجنة الوزارية لتحالف “أوبك+”، التي تضم السعودية وروسيا، والذي كان من المتوقع أن يلتزم بخطة الإنتاج الحالية.

وأشار جي.بي مورغان إلى توقعاته السابقة التي قال فيها إن الإدارة الأميركية ومجموعة الدول المنتجة للنفط سيتخذون قرارات في الربع الأول.

وقال محللو جي.بي مورغان في مذكرة أصدروها يوم الأحد “أكثر ما يثير الدهشة في الإعلان هو عدم صدوره مبكرا عن هذا”.

ومع ذلك، توقع بنك باركليز ارتفاع سعر خام برنت بواقع 5 دولارات مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 92 دولارا للبرميل هذا العام بعد تخفيضات “أوبك+”.

في وقت سابق، رفع بنك غولدمان ساكس أيضا توقعاته لسعر خام برنت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 بواقع 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 بواقع 3 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.