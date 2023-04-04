شكرا لاهتمامكم بخبر صندوق النقد يوافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته 5 مليارات دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صندوق النقد يوافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته 5 مليارات دولار



قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، إن مجلس إدارته وافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو 5 مليارات دولار على مدى عامين.

وأضاف أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مديرته العامة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بقيمة 5 مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامّة للمملكة.

وقالت الهيئة المالية في بيان إنه “بالنظر إلى ما يتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب”.

وجاء طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من “خط الائتمان المرن”.