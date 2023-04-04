أخبار اليمن : شهيدان و5 جرحى بنيران سعودية في صعدة

شهيدان و5 جرحى بنيران سعودية في صعدة
استشهد مواطنان وأصيب 5 آخرون خلال الساعات الماضية بنيران العدو السعودي في مديريات شدا ومنبه وقطابر بمحافظة صعدة.
وأوضع مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي استهدفت المواطنين في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى إستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح بليغة.
وأشار المصدر إلى أن مواطن استشهد وأصيب اثنين إثر قصف للجيش السعودي قبالة الرقو بمديرية منبه.. مبينا أن العدو السعودي عاود استهداف مديرية شدا بقصف صاروخي ومدفعي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين.
ولفت المصدر إلى تصاعد اعتداءات العدو السعودي على المناطق الحدودية مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم في ظل صمت أممي تجاه هذه الجرائم.
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