أخبار اليمن : 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 74 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً، استحداث تحصينات قتالية في حيس، و8 خروقات بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.