أخبار اليمن : تحذيرات هامة .. قياس كمية الامطار في 5 محافظات يمنية

تحذيرات هامة .. قياس كمية الامطار في 5 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات، وضباب ورياح هابطة مثيرة للأتربة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، هضبة ووادي حضرموت، المهرة.

ومن المتوقع أيضاً تكوّن ضباب وسحب منخفضة كثيفة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، ورياح هابطة أثناء هطول الأمطار مثيرة للأتربة والرمال وبخاصة على السهول الساحلية والصحارى.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، غرب الجوف، جنوب مأرب والصحارى.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : ريمة : 19.5 ملم، ذمار : 3، سيئون : 1.2، تعز : 0.7، المحويت : 0.5 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على العديد من المحافظات وكانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية حفاظا على سلامتهم.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب، ومن مخاطرة عبور الجسور الأرضية والتواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار وعند تدفق السيول

